Inter Colidio | Nerazzurri volti conosciuti

Il mondo del calcio è fatto di storie intrecciate e incontri emozionanti, e questa volta il destino mette sotto i riflettori Facundo Colidio. L’attaccante del River Plate, ex Primavera dell’Inter, ritorna al centro di un confronto che riaccende i ricordi e accende la curiosità dei tifosi. Con un passato nerazzurro che si incrocia con il presente argentino, l’evento promette di essere un tuffo nel passato e un nuovo capitolo della sua carriera.

Facundo Colidio, attaccante del River Plate ed ex Primavera dell’ Inter, ha parlato del suo passato in nerazzurro, che tornerà nello scontro tra la sua ex squadra e i Millonarios. Il River Plate sarà l’ultima delle avversarie nel girone del Mondiale per Club dell’ Inter. Dopo Monterrey e Urawa Red Diamonds, i biancorossi argentini si L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Inter, Colidio: “Nerazzurri volti conosciuti”

