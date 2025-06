Inter Chivu studia la formazione per il suo debutto sulla panchina | si riparte dal 3-5-2?

Christian Chivu si appresta a scrivere una nuova pagina della sua carriera, studiando e affinando la formazione per il suo debutto sulla panchina dell’Inter. Con la certezza del 3-5-2 come modulo di partenza, il tecnico si prepara alla grande sfida contro il Monterey al Mondiale per Club. Tra autografi, selfie e momenti di entusiasmo, l’Inter si appresta a vivere un’altra emozionante avventura, sotto la guida di un allenatore determinato a lasciare il segno.

Christian Chivu prepara il suo debutto sulla panchina dell’Inter contro il Monterey: si riparte dalla certezza del 3-5-2 L’Inter prepara il suo debutto al Mondiale per Club: all’UCLA, sede del ritiro estivo dell’Inter, come racconta la Gazzetta dello Sport si incrociano autografi, selfie e scelte cruciali. Gli studenti neolaureati festeggiano con entusiasmo, come i tifosi . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Inter, Chivu studia la formazione per il suo debutto sulla panchina: si riparte dal 3-5-2?

In questa notizia si parla di: inter - debutto - chivu - panchina

Torino, Alessio Cacciamani: “Debutto contro l’Inter? Un’emozione” - Alessio Cacciamani, giovane esterno offensivo del Torino classe 2007, ha vissuto un'emozionante serata di debutto in Serie A contro l'Inter, nonostante la sconfitta dei granata per 2-0.

In una competizione che è un'incognita, quanto è rischioso il debutto di #Chivu sulla panchina della già stanca #Inter nel #MondialePerClub? Oggi ne abbiamo parlato con @MarcoBarzaghi Ascolta il #podcast della puntata: http://urly.it/31b3c5 Vai su X

In una competizione che è un'incognita, quanto è rischioso il debutto di #Chivu sulla panchina della già stanca #Inter nel #MondialePerClub? Oggi ne... Vai su Facebook

Mondiale per Club, il nuovo debutto di Chivu con l'Inter: No scuse, onoriamo questa competizione; Monterrey-Inter, dove vedere la partita in tv e streaming: le probabili formazioni; Inter al Mondiale per Club: il debutto dell’allenatore Cristian Chivu.

Pronostico Monterrey-Inter, le quote del debutto di Chivu sulla panchina nerazzurra - Per le quote il match è da 2, una indicazione che si può provare a condividere. corrieredellosport.it scrive

Mondiale per Club: l’Inter torna in campo contro il Monterrey di Sergio Ramos e Ocampos. Chivu debutta sulla panchina nerazzurra - Dopo la delusione Champions e l'addio di Simone Inzaghi, stanotte l'inter scende in campo contro il Monterrey, una delle formazioni più temibili dell'America Centrale. Come scrive msn.com