Inter Chivu | Piu principi meno moduli Sucic più pronto rispetto a Henrique | Calciomercato

L'Inter si prepara con entusiasmo all'esordio nel Mondiale per Club contro il Monterrey, sotto la guida del nuovo tecnico Cristian Chivu. In conferenza stampa, il giovane allenatore ha condiviso ottimismo e determinazione, sottolineando l'impegno e la buona forma della squadra, nonostante alcuni piccoli acciacchi. La sfida promette emozioni e grandi aspettative: i nerazzurri sono pronti a scrivere un nuovo capitolo di successo. Restate con noi per aggiornamenti e analisi esclusive!

2025-06-17 01:26:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di Calciomercato.com: Alla vigilia della sfida contro il Monterrey, che segnerĂ l’esordio dell’Inter al Mondiale per Club, il nuovo tecnico dei nerazzurri, Cristian Chivu, ha risposto alle domande dei giornalisti presenti in conferenza stampa. “La squadra ha lavorato bene, ovvio ci sia qualche acciacco ma tutto sommato nulla di particolare o di grave. I nuovi arrivati hanno svolto un buon lavoro, Luis Henrique è un po’ indietro perchĂ© ha avuto qualche giorno in piĂą di vacanza. Sucic è un po’ piĂą avanti. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

In questa notizia si parla di: inter - chivu - henrique - calciomercato

Parma-Napoli, Stramaccioni: «Conosco bene Chivu, ha queste qualità da allenatore. Da giocatore mi disse una cosa importante. Ha già fermato l’Inter, quindi…» - Andrea Stramaccioni, ex allenatore, condivide la sua visione sulla sfida cruciale tra Parma e Napoli, fondamentale per la corsa scudetto degli azzurri.

Gazzetta - #Chivu prepara un'Inter giovane, #Susic e Luis Henrique subito titolari: una ventata di aria fresca, il tecnico punta sui nuovi per la prima con il Monterrey Vai su Facebook

Inter Vai su X

Inter, Chivu: “Piu principi meno moduli. Sucic più pronto rispetto a Henrique”; Inter, Luis Henrique all’allenamento con Chivu. Infortunio Zielinski in nazionale. FOTO; L’Inter si attrezza per il Mondiale per Club: ufficiali Chivu, Sucic e Henrique.

Inter, Chivu: “Piu principi meno moduli. Sucic più pronto rispetto a Henrique” - Alla vigilia della sfida contro il Monterrey, che segnerà l`esordio dell`Inter al Mondiale per Club, il nuovo tecnico dei nerazzurri, Cristian Chivu, ha risposto. Segnala msn.com

Inter, UFFICIALE: tegola per Chivu, salta l’esordio al Mondiale per Club - Nuovi problemi per i nerazzurri, per infortunio uno dei titolarissimi sarà fuori causa per la prima gara negli Stati Uniti ... Secondo calciomercato.it