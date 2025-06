Inter Chivu in conferenza | Orgoglioso di esordire in nerazzurro

Cristian Chivu si presenta con entusiasmo e orgoglio alla sua prima conferenza stampa come nuovo allenatore dell'Inter, dimostrando fiducia e passione per questa grande sfida. In un momento di grande attesa, il tecnico romeno sottolinea l'importanza dei principi di gioco rispetto ai sistemi e ai moduli, puntando a una squadra che giochi con cuore e determinazione. L’esordio in nerazzurro si avvicina, e la speranza è che porti nuova linfa a uno dei club più prestigiosi d’Italia.

Il neo allenatore dell’Inter, Cristian Chivu ha rilasciato le sue prime dichiarazioni in un pre-gara durante la conferenza stampa della vigilia dell’esordio al Mondiale per club. IL MODULO – “ In Italia siamo troppo legati a sistemi e moduli. Quello che conta sono i principi di gioco che sono più L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Inter, Chivu in conferenza: “Orgoglioso di esordire in nerazzurro”

Verso #Monterrey – #Inter, #Chivu: "In Italia troppo fissati con i moduli, ci vuole umiltà e orgoglio"

"NON È UN RIPIEGO" Così il Presidente dell'Inter Beppe Marotta in conferenza stampa verso l'esordio dei nerazzurri al Mondiale per Club: "Abbiamo apprezzato le grandi qualità di Chivu nelle giovanili. E ha condotto il Parma alla salvezza."

