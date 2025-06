Inter Bastoni stoppa i rumors | Arabia Saudita? Io non vado da nessuna parte

Inter Bastoni smorza le voci di mercato: "Arabia Saudita? Io non vado da nessuna parte." Mentre il mondo del calcio si interroga sul futuro del difensore, il suo nome torna al centro del dibattito, alimentando speranze e speculazioni. Con Inzaghi ormai partito, i riflettori sono puntati su chi guiderà il team nella prossima stagione, lasciando tutti con un’unica certezza: Bastoni rimarrà fedele all'Inter, consolidando il suo ruolo e la sua determinazione a scrivere nuove pagine di successi.

Il suo nome in uscita è tornato ad essere un argomento di dibattito dopo l`inaspettato addio di Simone Inzaghi, allenatore al quale Alessandro. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

In questa notizia si parla di: quot - inter - bastoni - stoppa

Lichtsteiner: "Rifiutai l'Inter per amore della Juventus, so che presto tornerà a vincere. Finali di Champions? C'è da capire con chi abbiamo perso..." - Stephan Lichtsteiner, ex difensore di Juventus e Lazio, ha condiviso le sue riflessioni in un'intervista a La Gazzetta dello Sport.

Serie A, l'Inter si riprende la testa della classifica battendo la Lazio 2-1.

Inter, Bastoni stoppa i rumors: "Arabia Saudita? Io non vado da nessuna parte" - Il suo nome in uscita è tornato ad essere un argomento di dibattito dopo l`inaspettato addio di Simone Inzaghi, allenatore al quale Alessandro Bastoni è profondamente. Lo riporta calciomercato.com

Mercato, chi lascia l’Inter? Che sorprese nelle quote dei bookies: tutti i nomi - La quota più bassa è quella di Davide Frattesi per la SNAI e Betsson: la sua partenza è data ... fcinter1908.it scrive