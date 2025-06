Inter Bastoni | Non andrò in Arabia

Alessandro Bastoni, pilastro della difesa nerazzurra, mette a tacere le voci di un possibile trasferimento in Arabia Saudita. Da Los Angeles, dove l’Inter si prepara al Mondiale per Club, il difensore ha confermato: “Resto qui, il mio futuro è nerazzurro”. Una scelta che rafforza la volontà di Bastoni di continuare a scrivere la sua storia con l’Inter, rassicurando tifosi e addetti ai lavori.

Alessandro Bastoni, pilastro della difesa dell'Inter, ha chiuso le porte alle voci di un trasferimento in Arabia Saudita. Parlando da Los Angeles, dove i nerazzurri preparano il Mondiale per Club, il difensore ha dichiarato: "Resto qui, non vado da nessuna

Intreccio Inter-Juve: Bastoni e non Yildiz, addio Serie A - Alessandro Bastoni e Kenan Yildiz si trovano al centro di un intreccio di mercato che coinvolge anche Milan e Atalanta.

Simone Inzaghi dopo la disastrosa finale di Champions persa nettamente dalla sua Inter contro il PSG, non ha sciolto i dubbi sul suo futuro in nerazzurro. L'allenatore è apparso provato dopo una lunga stagione che, nonostante le premesse, si è conclusa con Vai su Facebook

Inzaghi voleva portare Bastoni e Barella all'Al Hilal (prima della finale di Champions): ora non può più farlo