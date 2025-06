Inter Adriano a Dazn | Chivu il profilo giusto

In un’intervista coinvolgente a Dazn in Familia – Vita di un Imperatore, Adriano rivela i ricordi più intensi della sua carriera con l’Inter e si esprime sul futuro nerazzurro. Con la sua sincerità e passione, l’ex campione indica in Cristian Chivu il profilo ideale per guidare la squadra verso nuovi traguardi. Una chiacchierata che entusiasma i tifosi, ribadendo come il passato e il presente siano strettamente connessi in casa Inter.

In una lunga intervista a Dazn in Familia – Vita di un Imperatore Adriano ha parlato del suo passato con la maglia nerazzurra e ha espresso il suo parere su Cristian Chivu come nuovo allenatore dell’ Inter. Adriano ha iniziato l’intervista partendo dal suo storico soprannome. “Mi ha fatto strano essere L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Inter, Adriano a Dazn: “Chivu il profilo giusto”

