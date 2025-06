Intelligenza Artificiale nelle scuole? Per l’86% delle news italiane è una risorsa non un rischio

L’intelligenza artificiale sta rivoluzionando le scuole italiane, trasformandosi da minaccia a preziosa risorsa educativa. La recente ricerca del Volocom Institute of Strategic Studies, analizzando oltre 100mila articoli del 2024, evidenzia un entusiasmo crescente per le potenzialità di ChatGPT&Co. Tuttavia, i rischi e le sfide sono altrettanto evidenti, rendendo imprescindibile un approccio equilibrato e consapevole per sfruttare appieno questa innovazione.

La ricerca del Volocom Institute of Strategic Studies, su oltre 100mila articoli pubblicati nel 2024, rivela l'entusiasmo dei media per i educativi e cognitivi offerti da ChatGPT&Co. Ma rischi e pericoli sono dietro l'angolo.

