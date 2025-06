Intelligenza artificiale in Africa l' Italia apre un centro per lo sviluppo

L’intelligenza artificiale sta sbarcando in Africa, grazie all’Italia che apre un centro dedicato allo sviluppo. Questa iniziativa, nata durante il G7 dello scorso anno e coinvolgendo 12 Stati tra cui Egitto, Kenya, Angola e Ghana, promette di rivoluzionare il panorama tecnologico del continente. Scopriamo insieme i progetti innovativi al centro di questa sfida globale, pronti a trasformare il futuro africano e rafforzare le relazioni internazionali.

