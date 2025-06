Intelligence Usa Teheran non stava costruendo un’arma nucleare

Recenti valutazioni dell'intelligence statunitense rivelano che, prima dell'attacco di venerdì, Teheran non era impegnata nella costruzione attiva di un'arma nucleare. Questa scoperta apre nuovi scenari nelle dinamiche geopolitiche e solleva interrogativi sulle vere intenzioni del governo iraniano. È un momento cruciale per analizzare le implicazioni di questa posizione e il suo impatto sulla stabilità regionale e globale.

L'Intelligence Usa ritiene che, prima dell'attacco di venerdì, Teheran non stesse perseguendo attivamente la costruzione di un'arma nucleare.

