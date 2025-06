Insieme al Parco delle Chiocciole | una domenica per crescere donare e divertirsi

Preparati a vivere una giornata speciale al Parco delle Chiocciole! Domenica 22 giugno 2025, dalle 10:30 alle 14:30, in via Paolo Borsellino a Casalnuovo di Napoli, l’evento “Insieme al Parco” trasformerà il parco in un vivace centro di festa, solidarietà e condivisione. Un’occasione unica per crescere, donare e divertirsi insieme, rafforzando il senso di comunità e speranza per un futuro migliore. Non mancare!

Domenica 22 giugno 2025, dalle ore 10:30 alle 14:30, il Parco delle Chiocciole, sito in via Paolo Borsellino a Casalnuovo di Napoli si trasformerà in un luogo di festa, solidarietà e comunità grazie all'evento "Insieme al Parco", organizzato dall'I.C. De Curtis – Ragazzi d'Europa insieme al Lions Club San Sebastiano al Vesuvio Sandra Campa Giacon – Distretto 108Ya, con il .

In questa notizia si parla di: parco - insieme - chiocciole - domenica

