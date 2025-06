Insieme al Parco delle Chiocciole di Casalnuovo | una domenica per crescere donare e divertirsi

In una splendida domenica di giugno, il Parco delle Chiocciole di Casalnuovo si trasformerà in un palcoscenico di gioia, solidarietà e crescita. L’evento “Insieme al Parco”, organizzato dall’I.C. De Curtis – Ragazzi d’Europa con il sostegno del Lions Club San Sebastiano al Vesuvio e del Centro Studi Nappi APS, promette di unire comunità, divertimento e importanti valori. Non mancate, perché questa giornata sarà un’occasione unica per crescere, donare e divertirsi insieme.

Domenica 22 giugno 2025, dalle ore 10,30 alle 14,30, il Parco delle Chiocciole, sito in via Paolo Borsellino a Casalnuovo di Napoli si trasformerà in un luogo di festa, solidarietà e comunità grazie all’evento “Insieme al Parco”, organizzato dall’I.C. De Curtis – Ragazzi d’Europa insieme al Lions Club San Sebastiano al Vesuvio Sandra Campa Giacon – Distretto 108Ya, con il supporto del Centro Studi Nappi APS di Giovanni Nappi. La manifestazione, fortemente voluta da Giovanni Nappi e dalla Dirigente Scolastica Gabriella Giacon, ha un obiettivo di grande valore sociale: raccogliere fondi per sostenere la Scuola Lions cani guida di Limbiate, che da anni forma cani guida per persone non vedenti. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

