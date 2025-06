Insetti e carenze igieniche | chiusa la residenza per anziani Villa Cristina

In un contesto di crescente attenzione alla tutela della salute e del benessere degli anziani, la recente chiusura della residenza Villa Cristina di Montecorvino Pugliano solleva importanti riflessioni. Sovraffollamento, carenze igienico-strutturali e condizioni non conformi hanno infatti portato all’intervento drastico delle autorità . Un episodio che sottolinea come la qualità dell’assistenza debba essere sempre una priorità : ecco perché occorre agire immediatamente per garantire ambienti sicuri e dignitosi.

Sovraffollamento, carenze igienico-strutturali e condizioni non conformi: queste le gravi criticitĂ riscontrate nella casa albergo per anziani "Villa Cristina" di Montecorvino Pugliano. Il Comune di Pontecagnano Faiano, capofila del Piano di Zona Ambito Territoriale S042, ha revocato con effetto.

