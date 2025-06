Insegue un motociclista prende una mazza da baseball dal bagagliaio e gli fracassa il casco

Una normale giornata di traffico si è trasformata in un dramma improvviso: un motociclista, scatenato, ha tirato fuori una mazza da baseball e ha colpito il casco di un altro conducente durante una lite stradale che sembrava finita. Ma la situazione è degenerata rapidamente, rivelando una furia inaspettata. Un episodio che, per fortuna, si è concluso senza gravi conseguenze, ma che lascia aperto il timore di quanto possa accadere quando l’ira prende il sopravvento.

Una lite stradale come tante. Pensava fosse finita lì. E invece si è trovato di fronte a una furia belluina. È stata un'aggressione violentissima - benché per fortuna senza gravi conseguenze - quella avvenuta intorno alle 18 di ieri, lunedì 16 giugno, lungo la strada statale 16, a Pesaro. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Insegue un motociclista, prende una mazza da baseball dal bagagliaio e gli fracassa il casco

In questa notizia si parla di: insegue - motociclista - prende - mazza

Aggressione choc: insegue un motociclista, prende una mazza da baseball dal bagagliaio e gli fracassa il casco.

Lite nel traffico a Pesaro, motociclista inseguito e picchiato con una mazza. Raptus di violenza di un automobilista che poi si dilegua - E’ la cronaca di una serata di ordinaria follia sulla Statale 16, in quell’ora in cui il traffico aumenta per via ... Si legge su msn.com

Violenta lite lungo la strada. Motociclista inseguito, raggiunto e picchiato con mazza da baseball - È successo ieri pomeriggio poco dopo le 18 lungo la Statale 16, ... Segnala msn.com