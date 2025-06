Innovazione ricerca e alta formazione I giovani al centro

L’inaugurazione dell’Enav Digital Academy segna un passo fondamentale verso il futuro della mobilità aerea, mettendo i giovani al centro di innovazione, ricerca e formazione avanzata. In un’epoca in cui tecnologia e sostenibilità sono prioritarie, questo ecosistema digitale rappresenta un punto di riferimento internazionale, coinvolgendo istituzioni, leader politici e privati. Sul palco e in platea, tra dignitari e esperti, si respira la volontà di plasmare le nuove frontiere dell’Air Traffic Management e della mobilità del domani.

All’inaugurazione dell’Enav Digital Academy, l’ecosistema formativo digitale progettato per affrontare le nuove sfide del settore Atm (air traffic management) e della mobilità aerea del futuro hanno partecipato esponenti politici, istituzioni e privati, in un hub che è un’eccellenza aeronautica di riferimento a livello internazionale. Sul palco e in platea erano infatti presenti gli onorevoli Alice Buonguerrieri e Rosaria Tassinari, i consiglieri regionali Daniele Valbonesi, Valentina Ancarani e Luca Pestelli, il sindaco di Forlì Gian Luca Zattini e il presidente della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì Maurizio Gardini, gli assessori comunali Vincenzo Bongiorno e Paola Casara, oltre ad imprenditori del territorio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - "Innovazione, ricerca e alta formazione. I giovani al centro"

In questa notizia si parla di: innovazione - ricerca - alta - formazione

VIDEO | "Il futuro appartiene ai giovani: fatene un capolavoro di umanità e innovazione", Santo Versace è dottore di ricerca dell'Ateneo - Oggi, nell'Aula Magna del Rettorato dell'Università di Messina, Santo Versace, dottore di ricerca e imprenditore di spicco, ci invita a riflettere sul ruolo centrale dei giovani nel plasmare un futuro di umanità e innovazione.

Innovazione, cultura, territorio: nasce SHerIL! L’Università del Sannio presenta SHerIL – Samnium Heritage Innovation Lab, un nuovo centro interdipartimentale per la ricerca, l’alta formazione e il trasferimento tecnologico dedicato alla valorizzazione del pat Vai su Facebook

Innovazione, ricerca e alta formazione. I giovani al centro; Adm, firmato accordo di collaborazione con politecnico di Milano per innovazione tecnologica, ricerca e formazione avanzata; Innovazione e alta formazione. L’Università San Raffaele Roma protagonista nel progetto Healthpreneurs.

"Innovazione, ricerca e alta formazione. I giovani al centro" - All’inaugurazione dell’Enav Digital Academy, l’ecosistema formativo digitale progettato per affrontare le nuove sfide del settore Atm (air traffic management) e della mobilità aerea del futuro hanno p ... Lo riporta quotidiano.net

Adm e Polimi, accordo per innovazione tecnologica, ricerca e formazione avanzata - Agenzia dogane e monopoli firma un accordo di collaborazione con il Politecnico Milano per sviluppare attività congiunte in ambito tecnologico, scientifico e di ricerca. Scrive gioconews.it