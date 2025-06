Iniziativa del Comune Turismo il portale per la promozione

Il nuovo portale Argentarioturismo.it apre le porte a un mondo di scoperte e scopre il cuore del nostro territorio, offrendo itinerari, eventi, natura, cultura e molto altro. Frutto di un innovativo progetto regionale, "Experience the Landscape", realizzato dallo studio Ecista, questa piattaforma mira a rivoluzionare il turismo locale, valorizzando ogni angolo e invogliando visitatori e residenti a immergersi nelle meraviglie di Argentario. Un passo importante verso un turismo piĂą consapevole e coinvolgente.

Presentato il nuovo portale di promozione Argentarioturismo.it. Si tratta del sito internet dove si possono trovare tutte le informazioni sul territorio: itinerari, eventi, natura, cultura, attivitĂ commerciali, sentieri e informazioni varie. Fa parte di un articolato progetto di valorizzazione, l’ Experience the Landscape – verso il turismo del terzo millennio, finanziato dalla Regione ed è progettato e realizzato dallo studio ’Ecista’. Il portale di destinazione turistica viene supportato anche da una piattaforma digitale realizzata da Riccardo Schiano. All’interno sono presenti anche le informazioni su attivitĂ commerciali e gli operatori turistici in ambito alberghiero, oltre alla ristorazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Iniziativa del Comune. Turismo, il portale per la promozione

In questa notizia si parla di: portale - turismo - promozione - iniziativa

Dal 5 all'8 giugno 2025 ? Ore 17:30 Parco Verde di Olmi - Via Galigana 417, Quarrata “Sardegna in festa” con il Circolo Sardo Narada Prato Un’iniziativa per la promozione della Sardegna e la valorizzazione dei prodotti enogastronomici, dell’artigianat Vai su Facebook

Iniziativa del Comune. Turismo, il portale per la promozione; Turismo in volo tra francobolli e mongolfiere; Festina Lente Progetto Per La Promozione Del Turismo.

Iniziativa del Comune. Turismo, il portale per la promozione - Si tratta del sito internet dove si possono trovare tutte le informazioni sul territorio: itinerari, eventi, natura, cultura, attività c ... Come scrive lanazione.it

Promozione turismo della birra Marche, sito web e "passaporto" - Le Marche sono infatti la prima Regione in Italia ad aver sviluppato un progetto per la valorizzazione e promozione sul turismo della birra denominato ... Scrive ansa.it