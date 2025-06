Iniziano oggi i 90 giorni che possono riscrivere il delitto di Chiara Poggi a Garlasco | al via le nuove analisi

Oggi si aprono i 90 giorni decisivi che potrebbero rivoluzionare il caso di Chiara Poggi a Garlasco, con nuove analisi e investigazioni. Dopo quasi due decenni, si torna alle prove, alla ricerca di verità mai sopite. L’incidente probatorio segna un nuovo capitolo in questa intricata vicenda giudiziaria. Riusciranno queste nuove indagini a fare luce su chi ha realmente commesso il delitto? Solo il tempo lo dirà .

Diciotto anni dopo si ricomincia da capo o quasi. Inizia oggi l'incidente probatorio nell'ambito della nuova inchiesta per l'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. Unico indagato è Andrea Sempio, amico del fratello di Chiara. L'inchiesta ha avuto impulso dalla difesa di Alberto Stasi, condannato in.

I genitori di Chiara Poggi: «Andrea Sempio non c’entra: non ci stupisce che ci fosse il suo Dna. Chi ha ucciso nostra figlia è Alberto Stasi» - Rita Preda e Giuseppe Poggi, genitori di Chiara Poggi, ribadiscono la loro convinzione che Alberto Stasi, ex fidanzato di Chiara, sia il colpevole dell'omicidio.

Domani inizia l’incidente probatorio sul delitto di Garlasco. Sembrerebbe – come svelano fonti di Fanpage.it – però che non sia stato ancora preso il dna delle gemelle Cappa, cugine di Chiara Poggi, e di Marco Panzarasa, tra gli amici più stretti di Alberto Stas Vai su Facebook

