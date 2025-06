Inizia la stagione del trotto estivo 2025 all' Ippodromo del Savio

L’estate all’Ippodromo del Savio si accende di emozioni e adrenalina, pronta a far vibrare il cuore degli appassionati con la stagione del trotto 2025. Alle 20.45 di questa sera, i cavalli si avvieranno alla partenza, segnando un nuovo capitolo di passione e spettacolo. Con la presenza di Massimo Umberto Antoniacci, il nostro presidente, l’evento promette di essere un’occasione indimenticabile per vivere il fascino di questa storica tradizione. Non perdere l’appuntamento!

"I cavalli si avviano alla partenza". Dice la voce all’altoparlante ormai entrata a far parte dell’immaginario evocativo dell’ Ippodromo del Savio. Oggi varrà di più, visto che questa sera alle 20.45 i cavalli si avvieranno alla partenza della stagione del trotto estivo targato 2025. Massimo Umberto Antoniacci, presidente di Hippogroup Cesenate, sarà il suo ennesimo vernissage. "Ho compiuto 84 anni, qui ormai sono di casa. E non lo dico per dire. La mia collaborazione con l’Ippodromo di Cesena iniziò nel 1965, 60 anni fa. Entrai come dipendente, grazie alla mia qualifica di perito agrario". Racconti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Inizia la stagione del trotto estivo 2025 all'Ippodromo del Savio

