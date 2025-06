ingannano anziana e le entrano in casa per rubare indagati due giovani

Due giovani di 21 anni sono stati arrestati a Manfredonia per aver truffato e svaligiato un'anziana, fingendosi carabinieri e ingannandola con telefonate manipolative. La loro astuta strategia, volta a penetrare nella casa della vittima, ha messo in luce una spirale di truffe sempre più sofisticate e pericolose. La vicenda ribadisce l’importanza di mantenere alta la guardia contro le frodi, soprattutto tra i soggetti più vulnerabili.

