Infrastrutture e servizi Nuovo palazzetto si parte

Grosseto si appresta a scrivere una nuova pagina di crescita e prosperità, puntando su uno sport più accessibile e innovativo. Il nuovo palazzetto multifunzionale rappresenta un passo decisivo verso il rilancio delle infrastrutture sportive cittadine, con l’obiettivo di coinvolgere la comunità e valorizzare il territorio. Se la candidatura verrà approvata, la città potrà beneficiare di un investimento strategico che cambierà il volto dello sport locale, aprendo nuovi orizzonti per tutti.

Il capoluogo maremmano si prepara a fare un passo importante verso il potenziamento delle sue infrastrutture sportive. Il Comune, infatti, ha annunciato la partecipazione al bando ministeriale " Sport e periferie 2025 ", con l’ambizioso progetto di costruire un nuovo palazzetto dello sport multifunzionale. Se la candidatura dovesse essere approvata, la città di Grosseto potrà beneficiare di un significativo investimento per il proprio futuro sportivo e sociale. Il nuovo palazzetto, che andrà a colmare una storica lacuna infrastrutturale della città, prevede un investimento complessivo di 6 milioni e 600mila euro. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Infrastrutture e servizi. Nuovo palazzetto, si parte

In questa notizia si parla di: palazzetto - infrastrutture - servizi - sport

AL VIA"SPORT IN COMUNE 2025" Prende il via questa sera, venerdì 13 giugno, a Cisterna “Sport in Comune 2025” con una serie di appuntamenti e decine di eventi che fino al 19 luglio animeranno il centro cittadino all'insegna dei valori dello sport. Alle Vai su Facebook

Infrastrutture e servizi. Nuovo palazzetto, si parte; Este: un'iniezione di 3 milioni di euro per trasformare la città con oltre 50 nuovi cantieri entro il 2026; L’AMMINISTRAZIONE DI BASTIA E LO SPORT: TANTE PROMESSE E ZERO SOLUZIONI!.

Parte l'appalto per il Palazzetto dello Sport di Massa Lubrense - Al via il bando per la realizzazione del nuovo Palazzetto dello Sport di Massa Lubrense. Si legge su msn.com

Chiavari. Palazzetto, traguardo in vista: c’è il finanziamento regionale per l’ultima fase di lavori - Dall'Ufficio Stampa del Comune di Chiavari L’amministrazione comunale di Chiavari segna un nuovo traguardo nella riqualificazione delle infrastrutture ... msn.com scrive