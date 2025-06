Infortunio Bremer novità dal terzo allenamento della Juve in America? Tutti i dettagli sul recupero del difensore

Infortunio Bremer, novità dal terzo allenamento della Juve in America: la Juventus svela gli ultimi aggiornamenti sul recupero del difensore brasiliano. Dopo le prime notizie di una possibile lesione, la seduta odierna ha portato segnali positivi e speranze di rivederlo in campo al più presto. Con l’esordio nel Mondiale per Club ormai alle porte, ogni dettaglio sul suo recupero diventa cruciale. Ecco tutto ciò che c’è da sapere.

di Marco Baridon Infortunio Bremer, novità dal terzo allenamento della Juve in America? Gli aggiornamenti sulle sue condizioni. La Juventus continua la preparazione negli Stati Uniti in vista dell’esordio nel Mondiale per Club, dove affronterà l’ Al-Ain nella notte tra il 18 e il 19 giugno (ore 3:00 italiane). Alla vigilia del match arrivano aggiornamenti importanti dalla seduta odierna, riportati da . Anche oggi Gleison Bremer ha svolto il riscaldamento con i compagni, per poi proseguire con un allenamento personalizzato. Un segnale di prudenza da parte dello staff tecnico, che continua a gestire con attenzione il recupero del centrale brasiliano. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Infortunio Bremer, novità dal terzo allenamento della Juve in America? Tutti i dettagli sul recupero del difensore

In questa notizia si parla di: bremer - novità - terzo - allenamento

Infortunio Bremer: il brasiliano viaggia spedito verso sul rientro in gruppo! Ci sono novità molto importanti - Ottime notizie dal fronte Juventus: Gleison Bremer, il difensore brasiliano, sta facendo progressi significativi nel suo recupero.

Infortunio Bremer: novità dal terzo allenamento della Juve?; Allenamento Juve, un rientro e tre assenze per Tudor: le novità verso Parma; Infortunati Juve: le novità su Douglas Luiz e Cambiaso.