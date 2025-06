Infortunati Juve | come stanno Bremer e Milik? Cosa è successo alla vigilia dell’esordio al Mondiale per Club con l’Al Ain

Mentre la Juventus si prepara all’esordio al Mondiale per Club contro l’Al-Ain, crescono le attese sulle condizioni di Bremer e Milik. I due bomber bianconeri, reduci da infortuni, stanno facendo di tutto per essere al massimo della forma per questa sfida cruciale. Alla vigilia della partita, arrivano aggiornamenti che fanno sperare in una loro piena ripresa, rendendo ancora più avvincente questa attesa. Ma come stanno davvero? Scopriamolo insieme.

di Marco Baridon Infortunati Juve: come stanno Bremer e Milik alla vigilia dell’esordio al Mondiale per Club con l’Al Ain. Le condizioni dei due bianconeri. La Juve prosegue il suo lavoro negli Stati Uniti per l’esordio al Mondiale per Club, dove affronterà nel primo match l’Al-Ain nella notte del 19 giugno, alle ore 3:00 italiane. Alla vigilia di questa partita sul suolo americano, arrivano aggiornamenti dalla seduta odierna dei bianconeri, apprese da . Così come ieri e l’altro ieri, Gleison Bremer si è riscaldato con i compagni per poi proseguire con una seduta personalizzata. Arkadiusz Milik, invece, ha continuato con un lavoro parzialmente in gruppo: i due giocatori, con tutta probabilità, saranno assenti nella gara inaugurale della FIFA Club World Cup. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Infortunati Juve: come stanno Bremer e Milik? Cosa è successo alla vigilia dell’esordio al Mondiale per Club con l’Al Ain

In questa notizia si parla di: esordio - juve - mondiale - club

Juve Udinese, esordio della nuova maglia bianconera e dello sponsor allo Stadium! Ecco il kit indossato dai calciatori – FOTO - Esordio della nuova maglia bianconera allo Stadium durante Juve-Udinese, con i calciatori che indossano il rinnovato kit.

#MondialeperClub: terna arbitrale tutta femminile per l'esordio della #Juventus Vai su X

Al Ain-Juventus, arbitra la statunitense Tori Penso: designazione al femminile per l'esordio al Mondiale per Club Vai su Facebook

Verso l'Al-Ain, come giocherà la Juventus all'esordio al Mondiale per Club: le opzioni e i dubbi di Tudor; Le probabili formazioni di Juve-Al Ain; Juve, la probabile formazione contro l'Al Ain: i dubbi di Tudor per l'esordio Mondiale.

Mondiale per club, la Juve di Tudor al debutto con l'Al Ain - L'attesa è finita, anche la Juventus è pronta a fare il suo esordio al Mondiale per Club. Come scrive ansa.it

Pagina 4 | Juve, la probabile formazione contro l'Al Ain: i dubbi di Tudor per l'esordio Mondiale - Daniele Rugani, rientrato solo poche settimane fa dal prestito all'Ajax, è pronto a insidiare Federico Gatti. Riporta tuttosport.com