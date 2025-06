Informazioni non corrette sui rifiuti a bordo di nave da crociera e scatta multa da tremila euro

La tutela dell'ambiente marino è una priorità imprescindibile, e le autorità non tollerano neanche un minimo sbaglio. Recentemente, il comandante di una nave da crociera ad Otranto è stato multato per aver fornito dati inaccurati sui rifiuti a bordo, evidenziando l’importanza di rispettare le normative ambientali. Questa vicenda sottolinea come la trasparenza e la rispetto delle regole siano fondamentali per preservare le bellezze del nostro mare. Proseguono infatti i controlli per garantire un turismo sostenibile e responsabile.

OTRANTO – Non aveva fornito informazioni corrette relative al quantitativo e alla capacità di stoccaggio dei rifiuti a bordo il comandante di una nave da crociera, attraccata nel porto di Otranto, e multato con una sanzione da tremila euro dalla locale guardia costiera. Proseguono infatti i.

