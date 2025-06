Informatori civici a Perugia | una nuova presenza per una movida più umana e sicura

Perugia si appresta a vivere serate più sicure e civili grazie alla presenza degli informatori civici, figure nuove ma già fondamentali nel cuore della movida estiva. Questi operatori silenziosi, ma efficaci, contribuiscono a rendere ogni notte un momento di convivialità responsabile e rispettosa. È un passo importante verso una città più umana e vivibile, dove il senso civico si riflette in ogni gesto.

A Perugia, le notti d’estate si stanno tingendo di una nuova forma di civiltà urbana. È il consigliere comunale Antonio Donato a raccontare un episodio emblematico che ha visto protagonista una figura recente ma già significativa: l’informatore civico. Un intervento discreto, umano, nella zona di. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - Informatori civici a Perugia: una nuova presenza per una movida più umana e sicura

In questa notizia si parla di: perugia - informatori - civici - presenza

Perugia, dal 9 giugno attivi gli «informatori civici»: ecco zone, orari e compiti Vai su X

Informatori civici a Perugia: una nuova presenza per una movida più umana e sicura; Perugia, movida più sicura con gli informatori civici: ascolto e dialogo per tenere sotto controllo il centro di notte; Perugia, al via gli “informatori civici” nelle notti della movida.

Perugia, movida più sicura con gli informatori civici: ascolto e dialogo per tenere sotto controllo il centro di notte - Una task force per la movida sicura in centro storico, a Perugia. Secondo corrieredellumbria.it

Perugia, dal 9 giugno attivi gli «informatori civici»: ecco zone, orari e compiti - Saranno essenzialmente questi i compiti degli «informatori civici», le nuove figure che l’Amministrazione ... Segnala umbria24.it