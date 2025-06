Inforcato dal transpallet manovrato dal collega | finisce all’ospedale

Un incidente sul lavoro scuote Rivolta d’Adda: un operaio di 57 anni finisce in ospedale dopo essere stato investito da un transpallet manovrato dal collega. La tragedia si è consumata in una ditta di confezionamento alimentare, sottolineando ancora una volta l’importanza della massima attenzione e sicurezza sul posto di lavoro. Un episodio che ci ricorda quanto sia fondamentale rispettare le norme per tutelare la vita di chi opera quotidianamente.

Rivolta d’Adda (Cremona) – Infortunio sul lavoro poco prima delle otto di ieri in una ditta che si occupa di confezionamento di prodotti alimentari in via Puccini a Rivolta d’Adda. Un operaio di 57 anni residente nel Cremasco addetto alla sistemazione dello scatolame di alimentari era chinato sulle ginocchia. Dietro di lui è arrivato un collega con un transpallett carico di merce: non ha visto l’operaio chinato e con una delle punte del transpallett l’ha colpito al fianco sinistro, causandogli un grosso ematoma. I soccorsi sono arrivati con un’ambulanza della Croce Bianca di Rivolta d’Adda, seguita a breve da una pattuglia di carabinieri. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Inforcato dal transpallet manovrato dal collega: finisce all’ospedale

