Inferno di droni sull’Ucraina almeno 16 morti Ora Zelensky teme di nuovo l’abbandono | Altro che mediatore Putin è un terrorista

Un inferno di droni e missili ha sconvolto l’Ucraina, lasciando almeno 16 vittime e sollevando gravi timori di un nuovo abbandono internazionale. Mentre Zelensky denuncia attacchi terroristici e chiede una risposta unitaria, la tensione tra Putin e la comunità globale si fa sempre più palpabile. In un contesto così complesso, il mondo si interroga: come reagire a una minaccia così devastante? La risposta potrebbe cambiare le sorti di questa crisi senza precedenti.

Quattrocentoquaranta droni – di cui 280 del tipo kamikaze – e 33 missili, di cui due ipersonici. È questa la portata dell’ attacco sferrato dall’esercito russo contro l’Ucraina nella notte tra lunedì 16 e martedì 17 giugno. «Attacchi del genere sono puro terrorismo. E il mondo intero, gli Stati Uniti e l’Europa, devono finalmente reagire come una società civile reagisce ai terroristi», ha intimato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. Soltanto a Kiev, almeno 15 persone sono morte e altre 75 sono rimaste ferite in seguito ai raid russi, mentre a Odessa le autorità locali segnalano la morte di una donna di 61 anni. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: droni - ucraina - inferno - almeno

Ucraina, attesa per vertice turco. Sul campo droni e morti - In Ucraina, l'attesa per il vertice turco tra Russia e Ucraina si fa palpabile, con speranze di una tregua.

Nella notte l'attacco alle città e ai siti nucleari degli ayatollah. Alcune ore dopo la vendetta iraniana: almeno cento missili lanciati, forti esplosioni e colonne di fumo in centro a Tel Aviv, boati a Gerusalemme. “Apriremo a Israele le porte dell'inferno” aveva detto i Vai su Facebook

I missili di Israele sull’Iran: è guerra. «Apriremo le porte dell'inferno»; Inferno di missili sull'Ucraina. Il silenzio degli Usa aiuta Putin; Ucraina - Russia, le notizie di domenica 25 maggio.

Un’altra strage a Kiev: almeno 15 morti nei raid russi. Zelensky: “Il mondo chiude gli occhi” - Nella capitale il numero più alto di vittime, 75 feriti e persone sotto le macerie. Segnala msn.com

Attacchi aerei russi devastano l'Ucraina con droni e missili - con raid a ondate: quasi 300 droni e una settantina di missili, che hanno provocato almeno dodici morti, tra cui bambini, e decine di feriti. Secondo laregione.ch