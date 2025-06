Infermieri aggrediti a pugni e testate all' ospedale di Torrette condannato il 19enne arrestato a febbraio

Un episodio che mette in evidenza le sfide della sicurezza negli ospedali italiani: un giovane di 19 anni, autore di un’aggressione violenta ai danni di infermieri a Torrette, è stato condannato a un anno e due mesi di reclusione. La sentenza, emessa dal giudice Carlo Cimini, segna un passo importante nella tutela del personale sanitario, ma resta evidente la necessità di un impegno condiviso per prevenire simili episodi in futuro.

ANCONA - Arrestato dopo aver aggredito due infermieri in pronto soccorso, condannato il 19enne che creò scompiglio in ospedale a febbraio. Oggi il giudice Carlo Cimini ha inflitto una pena di un anno e due mesi. Procedeva con l’abbreviato nel proseguo della direttissima. La pena è sospesa per i. 🔗 Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - Infermieri aggrediti a pugni e testate all'ospedale di Torrette, condannato il 19enne arrestato a febbraio

