Infastiditi dai rumori spaventavano i bimbi dell'asilo con il cane e getti d'acqua | a processo per stalking

In un piccolo angolo di Treviso, due 55enni hanno deciso di affrontare un’inedita battaglia contro il caos e i rumori di un asilo nido. La loro irritazione si è trasformata in comportamenti molesti, portando a un procedimento legale per stalking. Un episodio che solleva domande su limiti e tolleranza in contesti di convivenza. Scopriamo insieme come si sviluppa questa vicenda che ha catturato l’attenzione della comunità.

Una coppia di 55enni avrebbe perseguitato e molestato l'amministratrice e le maestre di un asilo nido situato a Quinto, in provincia di Treviso: i due si sentivano disturbati dalle voci dei bambini. Al via il processo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: processo - asilo - infastiditi - rumori

Maltrattamenti all’asilo di San Polo, iniziato e rinviato subito di un anno il processo a tre maestre - Il processo per maltrattamenti all'asilo di San Polo di Podenzano, coinvolgente due maestre e una suora, è iniziato il 15 maggio ma è già stato rinviato al 2026.

Infastiditi dai rumori, spaventavano i bimbi dell'asilo con il cane e getti d'acqua: a processo per stalking; Coppia infastidita dai bimbi del nido, li perseguita con lancio di rifiuti, getti d'acqua e detersivo, giochi rotti. Ora è accusata di stalking.

Infastiditi dai rumori, spaventavano i bimbi dell’asilo con il cane e getti d’acqua: a processo per stalking - Una coppia di 55enni avrebbe perseguitato e molestato l'amministratrice e le maestre di un asilo nido situato a Quinto, in provincia di Treviso: i due ... Riporta fanpage.it

Danneggiano e fanno i dispetti alle maestre dell'asilo nido: marito e moglie finiscono a processo per stalking - Quell’asilo nido, creato sotto il loro appartamento, non lo sopportavano più. Come scrive ilgazzettino.it