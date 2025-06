Infarto al supermarket Salvato dai colleghi grazie al defibrillatore

Un gesto di grande prontezza e solidarietà ha salvato una vita al supermercato di Querceta: grazie al defibrillatore, collocato appena sei mesi fa, e alla rapidità dei colleghi, un uomo di 44 anni ha evitato il peggio. La loro azione tempestiva ha fatto la differenza in un momento critico, dimostrando quanto sia fondamentale la presenza di dispositivi salvavita in luoghi strategici. La storia di coraggio e collaborazione che segue è un esempio ispirante di come l’unione possa salvare vite.

Querceta, 17 giugno 2025 – Provvidenziale è stato quel dae collocato alla Coop di Querceta da appena sei mesi. E la tempestività dei colleghi di lavoro. Solo grazie a questa fortunata combinazione si è salvato un 44enne di Valdicastello, capo reparto macelleria del supermarket sulla via Emilia. Intorno alle 14 il giovane si trovava nell’ufficio del direttore Fabio Tintori quando, improvvisamente, ha accusato un malore e si è accasciato. La rapida intuizione è stata salvifica: il direttore ha preso il dae inaugurato a dicembre nell’attività e – dato che aveva frequentato il corso di formazione – ha subito messo in atto le manovre necessarie. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Infarto al supermarket. Salvato dai colleghi grazie al defibrillatore



