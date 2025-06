Indonesia l’eruzione del vulcano Laki Laki

L’Indonesia si trova di nuovo nel cuore di un’esperienza naturale potente e inaspettata. Il vulcano Lewotobi Laki Laki, nel centro-sud dell’arcipelago, ha dato vita a un’eruzione impressionante che ha sollevato colonne di cenere incandescente alte 10.000 metri. Le autorità hanno immediatamente aumentato l’allerta, estendendo la zona di pericolo a 8 km dal cratere. La natura ci ricorda quanto possa essere maestosa e imprevedibile.

Il vulcano Lewotobi Laki Laki, situato nella parte centro-meridionale dell’ Indonesia, è entrato in eruzione nelle scorse ore, sprigionando imponenti colonne di cenere incandescente nell’aria. Le autorità hanno elevato il livello di allerta eruttiva al massimo e ampliato la zona di pericolo a 8 chilometri dal cratere. L’Agenzia geologica indonesiana ha dichiarato in un comunicato di aver registrato il vulcano che ha sprigionato 10.000 metri di dense nuvole grigie, a seguito di significative attività vulcaniche, tra cui 50 in due ore, invece delle solite 8-10 attività giornaliere. Le ceneri si sono espanse in una nube a forma di fungo visibile dalle città situate tra i 90 e i 150 chilometri dal vulcano. 🔗 Leggi su Lapresse.it