Indonesia le spettacolari immagini dell' eruzione del vulcano Laki Laki

Scopri le spettacolari immagini dell'imponente eruzione del vulcano Lewotobi Laki Laki, in Indonesia. Le colonne di cenere incandescente che si innalzano nel cielo testimoniano la forza della natura, mentre le autoritĂ hanno elevato il livello di allerta al massimo e ampliato la zona di pericolo. Un evento che lascia senza fiato e ci ricorda la potenza selvaggia del nostro pianeta, invitandoci a riflettere sulla fragilitĂ e la meraviglia del mondo naturale.

Il vulcano Lewotobi Laki Laki, situato nella parte centro-meridionale dell'Indonesia, è entrato in eruzione nelle scorse ore, sprigionando imponenti colonne di cenere incandescente nell'aria. Le autoritĂ hanno elevato il livello di allerta eruttiva al massimo e ampliato la zona di pericolo a 8 chilometri dal cratere. L'Agenzia geologica indonesiana ha dichiarato in un comunicato di aver registrato il vulcano che ha sprigionato 10.000 metri di dense nuvole grigie, a seguito di significative attivitĂ vulcaniche, tra cui 50 in due ore, invece delle solite 8-10 attivitĂ giornaliere. Le ceneri si sono espanse in una nube a forma di fungo visibile dalle cittĂ situate tra i 90 e i 150 chilometri dal vulcano. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it