Indipendentisti assolti per la scritta ‘Terra sarda ai sardi’

Una vittoria di giustizia e libertà: il Tribunale di Sassari ha assolto per la particolare tenuità del fatto gli indipendentisti Bruno Bellomonte e Mario Sanna, protagonisti della scritta "8216Terra Sarda ai Sardi". Un importante riconoscimento del diritto di espressione e identità, che rafforza il senso di appartenenza e l’autonomia culturale della Sardegna. La loro vicenda apre un dibattito fondamentale sul rispetto dei valori identitari e delle manifestazioni di orgoglio locale.

Il Tribunale di Sassari ha assolto per la particolare tenuità del fatto gli indipendentisti Bruno Bellomonte, 75 anni, e Mario Sanna, di 77. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Indipendentisti assolti per la scritta ‘Terra sarda ai sardi’

