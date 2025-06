Indagini della Squadra Mobile di Salerno c’è un fermo dopo la tentata rapina al bar

Indagini della squadra mobile di Salerno hanno portato al fermo di un uomo dopo la tentata rapina avvenuta in un bar della zona orientale della città. Nella notte tra sabato e domenica, un episodio drammatico si è trasformato in un esempio di coraggio: il barista, fronteggiando un rapinatore armato, ha reagito con sorprendente determinazione, mettendo in fuga l’aggressore con una scopa. Questo episodio ha catturato l’attenzione sui social, dimostrando come il valore possa emergere anche nelle situazioni più difficili. L'articolo indagini...

Nella notte tra sabato e domenica, un evento drammatico ha avuto luogo in un bar della zona orientale di Salerno, diventando rapidamente virale grazie alle immagini catturate dalle telecamere di videosorveglianza. Il protagonista della vicenda è un barista che, di fronte alla minaccia di un rapinatore armato, ha dimostrato un coraggio straordinario, mettendo in fuga l'aggressore con l'uso di una scopa.

