Indagine su Gambino e polizia locale Salis Dossieraggio ridicolo invito i dipendenti del Comune a denunciare

In un momento in cui trasparenza e integrità sono essenziali, il Comune di Genova invita i propri dipendenti a denunciare ogni comportamento scorretto o abuso. La fiducia tra amministrazione e personale deve essere solida, e nessuno deve sentirsi impotente di fronte a ingiustizie. È fondamentale creare un ambiente di rispetto e responsabilità, affinché tutti possano lavorare con serenità e in piena legalità. Solo così possiamo costruire una comunità più giusta e collaborativa.

"Voglio mandare un messaggio a tutti i dipendenti del Comune, vi prego di denunciare tempestivamente se succedere qualcosa come quello accaduto in questa vicenda. Il Comune di Genova non accetta atteggiamenti di prepotenza e prevaricazione e che i dirigenti vengano messi nelle condizioni di. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Indagine su Gambino e polizia locale, Salis, "Dossieraggio ridicolo, invito i dipendenti del Comune a denunciare"

