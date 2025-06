Indagine Occhiuto i capigruppo di minoranza | Venga in aula a fare chiarezza invece che nei talk show

L'apertura di un'indagine per presunta corruzione contro il presidente della Regione solleva interrogativi e richiede risposte trasparenti. I capigruppo di minoranza, Mimmo e colleghi, chiedono a Roberto Occhiuto di scendere in aula, invece di affidarsi ai talk show, per fare chiarezza e rassicurare cittadini e istituzioni. La trasparenza è la pietra angolare di una democrazia sana: è arrivato il momento di agire.

"Di fronte a una notizia come l’apertura di un’indagine per presunta corruzione a carico del presidente della Regione, riteniamo doveroso che Roberto Occhiuto venga al più presto a riferire in Consiglio regionale". È quanto dichiarano, in una nota congiunta, i capigruppo di minoranza Mimmo. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it © Reggiotoday.it - Indagine Occhiuto, i capigruppo di minoranza: "Venga in aula a fare chiarezza invece che nei talk show"

In questa notizia si parla di: indagine - occhiuto - capigruppo - minoranza

Indagine Occhiuto, i capigruppo di minoranza: Venga in aula a fare chiarezza invece che nei talk show; Indagine su Occhiuto, i capigruppo di minoranza: “Venga in Aula a fare chiarezza invece che nei talk show”; Inchiesta Occhiuto, la minoranza: “Venga a riferire in Aula”.

Indagine Occhiuto, la Sinistra garantista a convenienza: “venga a riferire in aula anziché in tv” - La nota dei capigruppo di minoranza Mimmo Bevacqua (Pd), Davide Tavernise (M5s), e Antonio Lo Schiavo (Misto) sull'indagine a Occhiuto ... strettoweb.com scrive

Occhiuto indagato, Pd e M5S: «Faccia chiarezza in Aula invece che nei talk show» - «Occhiuto riferisca nella opportuna sede istituzionale che non è né un salotto televisivo compiacente, né un video affidato ai suoi canali social» ... Come scrive msn.com