Incubo alta velocità | treni in ritardo fino a 170 minuti e cancellazioni per un guasto sulla linea Roma-Napoli

Un martedì da incubo sulla linea Roma-Napoli: treni cancellati e ritardi fino a 170 minuti a causa di un guasto all’alta velocità. La stazione Termini si riempie di viaggiatori frustrati, tra cartelli lampeggianti e aspettative dilatate. Un problema che mette in crisi i piani di tanti, lasciando tutti con un senso di frustrazione e incertezza. Ma quanto durerà questa odissea ferroviaria?

