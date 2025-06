Incoronata nell' elegante scenario di Gallipoli la giovane partenopea si prepara a sfidare le più belle del mondo Tra sport fotografia e impegno sociale ecco chi è la nuova ambasciatrice della bellezza italiana

In un’incoronazione all’insegna dell’eleganza e della passione, Sofia Viola, giovane campana di Pozzuoli, ha conquistato il cuore di Gallipoli diventando Miss Mondo Italia 2025. Tra sfide di bellezza, sport, fotografia e impegno sociale, la sua ascesa segna l’inizio di un percorso straordinario. Ora, con il sogno di rappresentare l’Italia nel mondo, Sofia si prepara a scrivere una nuova pagina della nostra bellezza nazionale.

S ofia Viola ha realizzato il sogno di ogni ragazza che calca le passerelle dei concorsi di bellezza. La ventunenne di Pozzuoli ha trionfato nella suggestiva cornice di Gallipoli, presso l'elegante Eco Resort Le Sirenè, conquistando la corona di Miss Mondo Italia 2025. E, adesso, si prepara a rappresentare il nostro Paese sulla scena internazionale. Miss Italia 2024, incoronata Ofelia Passaponti: «Un'esperienza che mi farà crescere» X Sofia Viola è Miss Mondo Italia. L'emozione era palpabile quando Sofia ha ricevuto la fascia tricolore che la designa come nuova ambasciatrice della bellezza italiana.

