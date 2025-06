Inconveniente tecnico | delirio treni maxi ritardi fino a 160 minuti FOTO

Un inconveniente tecnico sulla linea ad Anagni sta causando un vero e proprio delirio tra i pendolari, con maxi ritardi fino a 160 minuti. La circolazione si è notevolmente rallentata, coinvolgendo anche i treni Alta Velocità , alcuni dei quali guidati su linee alternative. La situazione crea disagi e tensioni: scopri cosa sta succedendo e come affrontare questa emergenza ferroviaria.

"La circolazione è fortemente rallentata per un inconveniente tecnico alla linea ad Anagni", poco a sud di Roma. "I treni Alta VelocitĂ , alcuni dei quali instradati sulla linea convenzionale via Formia o via Cassino, possono subire cancellazioni, limitazioni di percorso e registrare un maggior. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it