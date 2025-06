Incontro milanese Corvino-Di Francesco | prima di firmare il tecnico dovrà risolvere il contratto con il Venezia

Prima di ufficializzare il ritorno di Eusebio Di Francesco alla guida del Lecce, è necessario risolvere alcuni nodi contrattuali, tra cui quello con il Venezia. Un passaggio obbligato prima di intraprendere questa nuova avventura, che segna un momento storico per i giallorossi: Di Francesco succede a Marco Giampaolo, entrando nel quarto consecutivo in Serie A. La stagione promette emozioni e sfide affascinanti, tutto pronto per una nuova pagina di successi.

Tutto pronto per il DiFra-bis a #Lecce Pronto un contratto annuale con opzione di rinnovo in caso di salvezza: firma e ufficialità nelle prossime ore ? L’incontro tra #Corvino e #DiFrancesco si è tenuto a Milano, presso la “Locanda Cuoco di Bordo” Vai su Facebook

