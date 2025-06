Incontro con Curcio commissario per la ricostruzione

Domani alle 11, presso la sala Bernabei di Modigliana, si terrà un incontro cruciale con il Commissario per la Ricostruzione Fabrizio Curcio, presieduto dal sindaco Jader Dardi. L'evento rappresenta un momento chiave per fare il punto sui progressi dei lavori e le sfide da affrontare, con ben 13 Conferenze di servizio in corso per sbloccare i fondi PNRR destinati alla ricostruzione. Un appuntamento imperdibile per capire il futuro del nostro territorio.

Domani alle 11 presso la sala Bernabei a Modigliana si svolgerà un importante incontro, presieduto dal sindaco Jader Dardi, con il Commissario per la ricostruzione Fabrizio Curcio per presentare la situazione dei lavori di ricostruzione. Sono 13 le Conferenze di servizio in via di completamento per l’avvio di lavori nell’ambito dei fondi Pnrr destinati alla ricostruzione del territorio. Dopo i saluti del sindaco e la relazione di Valeria Liverani, responsabile dei lavori pubblici del Comune, sono previsti interventi di rappresentanti della Sogesid, del Consorzio di Bonifica, di Hera e della Provincia di Forlì-Cesena. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Incontro con Curcio, commissario per la ricostruzione

