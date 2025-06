Incontinenza urinaria | visite gratuite per prevenzione e cura

L'incontinenza urinaria colpisce milioni di italiani, ma spesso rimane un tema difficile da affrontare. In occasione della Giornata Nazionale per la prevenzione e la cura, Humanitas si impegna a fornire consulenze gratuite a Bergamo, sensibilizzando sull'importanza di prendersi cura della propria salute. Con visite specialistiche dedicate, vogliamo aiutare le persone ad affrontare con serenitĂ questa condizione e migliorare la qualitĂ della vita.

In occasione della Giornata Nazionale per la prevenzione e la cura dell’incontinenza, che si celebra il prossimo 28 giugno, Humanitas promuove a Bergamo un’iniziativa di sensibilizzazione: una serie di consulti gratuiti, da effettuarsi il 25 giugno o 2 luglio prossimi, presso il Medical Care di via Camozzi, nelle aree di urologia, ginecologia e riabilitazione del pavimento pelvico. L’obiettivo è aiutare le persone ad affrontare con consapevolezza un disturbo ancora troppo sottovalutato, ma estremamente diffuso: l’incontinenza urinaria. La perdita involontaria di urina è un problema che può compromettere la qualitĂ della vita, interferendo con le attivitĂ quotidiane, la sfera relazionale e il benessere psicologico. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Incontinenza urinaria: visite gratuite per prevenzione e cura

In questa notizia si parla di: incontinenza - prevenzione - cura - urinaria

Prevenzione urologica: perché è importante per tutti La salute urologica riguarda uomini e donne, e spesso viene trascurata fino alla comparsa dei... Vai su Facebook

Asl Toscana sud est: incontinenza urinaria, tornano le visite uro-ginecologiche gratuite all’ospedale del Valdarno.Saranno effettuate il 23 giugno in occasione della Giornata Nazionale dell’Incontinenza Urinaria. Aperte le prenotazioni; Incontri e visite per la giornata per la prevenzione dell’incontinenza; Incontinenza urinaria maschile: ne soffre un italiano su dieci.

Incontinenza urinaria e fecale per 7 milioni di Italiani. Le Regioni si organizzano in una rete di Centri per la prevenzione, diagnosi e cura - Accordo Stato Regioni sul "Documento tecnico di indirizzo sui problemi legati all'incontinenza urinaria e fecale", con sei priorità: in ogni Regione Centri per la prevenzione cura e ... quotidianosanita.it scrive

Incontinenza urinaria e fecale: ciascuna Regione avrà Centri per cura, prevenzione e diagnosi - le Regioni hanno recentemente deciso di costituire un accordo che prevede una serie di interventi per fornire ai cittadini centri e servizi specializzati nella prevenzione, diagnosi e presa in carico ... Lo riporta disabili.com