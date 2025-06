Incidente tra 2 auto a Ravenna 7 feriti | uno è gravissimo

Un incidente grave scuote Ravenna questa mattina. Due auto si sono scontrate alle prime luci dell’alba, causando sette feriti, di cui uno in condizioni gravissime. La collisione è avvenuta sulla via Dismano, vicino all’aeroporto La Spreta, intorno alle 5.30. Immediato l’intervento delle forze dell’ordine e dei soccorritori. La vicenda mette in evidenza l’importanza della sicurezza stradale e della prontezza di intervento nelle emergenze.

Ravenna, 17 giugno 2025 - Incidente tra due auto questa mattina a Ravenna, 7 feriti: uno è gravissimo. Lo schianto è avvenuto attorno alle 5.30, sulla via Dismano, vicino all’aeroporto La Spreta. A bordo di una vettura, una Ford, c'erano 5 persone; sull'altra, una Dacia, viaggiavano in 2. Subito è scattato l'allarme e sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118. Presenti anche gli agenti della polizia locale e i vigili del fuoco che hanno estratto una persona dall’abitacolo della Ford. Per i soccorsi è stato attivato anche l' elicottero e la strada è stata chiusa al traffico anche per consentirne l’atterraggio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Incidente tra 2 auto a Ravenna, 7 feriti: uno è gravissimo

In questa notizia si parla di: ravenna - incidente - auto - feriti

Marina di Ravenna, l’incidente sul canale: nave si schianta sulla banchina - Un incidente che riporta l'attenzione sulla sicurezza della navigazione nei nostri porti. Ieri, a Marina di Ravenna, la nave fluviale Dorado Plus ha impattato la banchina a causa di un’avaria, scatenando interrogativi sullo stato delle infrastrutture marittime.

#Turchia 2 mongolfiere sono precipitate in Cappadocia, causando la morte di una persona e il ferimento di altre 31. Non sono ancora chiare le cause dell'incidente. Secondo i media locali, la vittima sarebbe un pilota e i feriti sarebbero turisti provenienti da I Vai su Facebook

Schianto sulla Dismano, strada chiusa e 7 feriti in ospedale: uno è gravissimo; Incidente tra 2 auto a Ravenna, 7 feriti: uno è gravissimo; RAVENNA: Frontale tra due auto, 7 feriti di cui uno grave.

Ravenna, scontro tra auto: sette feriti, uno è gravissimo - 30, sulla via Dismano, nei pressi dell’aeroporto La Spreta. Segnala corriereromagna.it

Frontale all’alba sulla Dismano: sette feriti, di cui due gravi - Grave incidente all'alba di oggi (17 giugno) lungo la via Dismano, alle porte di Ravenna. ravennaedintorni.it scrive