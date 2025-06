Incidente sull' autostrada Torino-Caselle tra Villaretto e Mappano | numerose auto coinvolte due ribaltate e tre feriti

Un grave incidente sull'autostrada Torino-Caselle, tra Villaretto e Mappano, ha scosso questa mattina la viabilità locale. Coinvolte almeno cinque auto, con due ribaltate e tre feriti lievi, testimoniano la violenza dello scontro. La scena è stata immediatamente presidiata dalle forze dell'ordine e dai soccorritori, mentre il traffico è stato temporaneamente rallentato. Ecco cosa sappiamo finora e quali misure sono state adottate per gestire l'emergenza.

Un incidente che ha visto il coinvolgimento di numerose auto (almeno cinque) di cui due si sono ribalate in carreggiata è avvenuto nella tarda mattinata di oggi, martedì 17 giugno 2025, sul raccordo autostradale Torino-Caselle, in direzione del capoluogo, all'altezza dello svincolo per la. 🔗 Leggi su Torinotoday.it