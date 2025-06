Incidente sull' A22 muore l' ex promessa del tennis Tobias Tappeiner Da giovane sfidò Sinner

Una tragedia scuote il mondo dello sport e delle strade: Tobias Tappeiner, ex promessa del tennis e giovane talento altoatesino, ha perso la vita in un incidente frontale sull’A22. La sua storia, fatta di sogni e sfide sportive, si è spezzata improvvisamente alle prime luci dell’alba. Un tragico promemoria dell'importanza della sicurezza sulle strade e della fragilità della vita, che ci invita a riflettere profondamente.

AGI - L'automobilista morto ieri mattina in un frontale contro un'altra auto sulla corsia sud dell' autostrada A22 del Brennero, imboccata contromano, è Tobias Tappeiner di 24 anni, promessa del tennis che è stato rivale dell'attuale numero 1 del mondo Jannik Sinner. L'incidente si è verificato alle prime luci del giorno di ieri. L' autovettura guidata dal giovane si è scontrata frontalmente con il furgone di una famiglia altoatesina di Varna in viaggio verso una vacanza al mare. Cosa faceva Tobias Tappeiner. Tappeiner viveva a San Paolo ed era maestro di tennis presso la scuola tennis del circolo di via Martin Knoller a Bolzano dove giocava in serie B1.