Un incidente sulla FIPILI a Livorno blocca il traffico, creando disagi e lunghe code per i pendolari. L’incidente, avvenuto poco prima delle 14 nel tratto tra l’ingresso autostradale e lo svincolo Interporto Est, ha coinvolto più mezzi, compromettendo la normale circolazione. La situazione si mantiene critica, con traffico in tilt e una corsia di marcia bloccata. È fondamentale mantenere la calma e seguire le indicazioni delle autorità , mentre si cerca di ripristinare la normalità .

Livorno, 17 giugno 2025 – Incidente stradale poco prima delle 14 sulla Firenze-Pisa-Livorno. Lo scontro, che avrebbe coinvolto più mezzi, è avvenuti nel tratto livornese della FiPiLi compreso fra tra l’ingresso dell’autostrada e lo svincolo Interporto Est in direzione di Livorno. Il traffico scorre su una sola corsia e la coda è piuttosto lunga. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Incidente sulla FiPiLi a Livorno, traffico in tilt

