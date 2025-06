Incidente sulla BreBeMi scontro tra auto e tir | gravissimo 50enne

Un drammatico incidente sulla BreBeMi scuote Milano: un grave scontro tra auto e tir ha coinvolto un 50enne, lasciando tutti senza parole. L’evento, avvenuto questa mattina nel comune di Truccazzano, ha mobilitato immediatamente i soccorsi, tra cui un elicottero di emergenza. La scena è stata sconvolgente e l’intera comunità attende aggiornamenti sullo stato di salute delle persone coinvolte, in particolare del conducente dell’auto, ora al centro di una corsa contro il tempo.

Milano, 17 giugno 2025 – Gravissimo incidente oggi, martedì 17 giugno, lungo l’autostrada A35 BreBeMi, all’altezza del km 51 nel territorio comunale di Truccazzano (Milano). L’allarme è scattato poco prima delle 12 di questa mattina, in direzione Brescia, per lo scontro che ha visto coinvolte un’auto e un mezzo pesante. La centrale di Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) ha mandato sul posto i mezzi di soccorso: l’elisoccorso, una automedica, una ambulanza. Presenti anche i vigili del fuoco. Ad avere la peggio un uomo di 50 anni, alla guida della vettura coinvolta nell’impatto. Il cinquantenne è stato trovato dai sanitari in arresto cardiocircolatorio e portato in codice rosso con l’elisoccorso in ospedale (al Niguarda di Milano) con manovre di rianimazione in corso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Incidente sulla BreBeMi, scontro tra auto e tir: gravissimo 50enne

In questa notizia si parla di: incidente - brebemi - scontro - auto

Incidente sulla BreBeMi, scontro tra auto e tir: gravissimo 50enne; Incidente tra camion e auto nel Milanese: uomo in gravi condizioni; Auto contromano in autostrada: paura sulla Brebemi.

Incidente sulla BreBeMi, scontro tra auto e tir: gravissimo 50enne - Milano, 17 giugno 2025 – Gravissimo incidente oggi, martedì 17 giugno, lungo l’autostrada A35 BreBeMi, all’altezza del km 51 nel territorio comunale di Truccazzano (Milano). Da ilgiorno.it

Gravissimo incidente sulla A35. Un ferito è stato portato in ospedale in elicottero - A rimanere ferito è stato un 50enne portato in ospedale a Niguarda con l'elicottero in arresto cardiocircolato ... Lo riporta primalamartesana.it