Incidente sul lavoro a Taranto 55enne trovato morto nell’azienda di autodemolizioni dove lavorava

È stato trovato senza vita nell'azienda di autodemolizioni in cui era impiegato. Il cadavere di Vito Penna, operaio di 55 anni, è stato rinvenuto ieri nell'agro di Palagiano, in provincia di Taranto, forse schiacciato da un'auto impilata. La dinamica dell'incidente tuttavia è ancora da accertare. A nulla è servito l'intervento dei soccorritori del 118. I Carabinieri della compagnia di Massafra e i tecnici dello Spesal (Servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro) dell'Asl indagano sulla morte dell'operaio: stanno effettuando rilievi e verifiche per constatare eventuali responsabilità legate a malfunzionamenti o errori umani.