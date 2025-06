Incidente sul lavoro a Massafra morto 55enne

Un tragico incidente sul lavoro a Massafraha sconvolto la comunità: Vito Penna, 55 anni, ha perso la vita nelle prime ore di ieri in un’azienda di autodemolizione. La sua morte, ancora oggetto di indagini, rappresenta un doloroso promemoria della fragilità e dei rischi insiti nel mondo del lavoro. La sicurezza deve restare una priorità imprescindibile per tutelare ogni lavoratore e prevenire future tragedie.

Tarantini Time Quotidiano Un operaio di 55 anni, Vito Penna, è morto nella serata di ieri all’interno di un’attività di autodemolizione situata nei pressi dello svincolo per Palagiano. L’uomo era dipendente della Appia Eco Srl, azienda che opera anche nel soccorso stradale. Secondo le prime informazioni, il lavoratore sarebbe rimasto schiacciato da un’auto impilata su altri veicoli. Le cause del decesso sono ancora in fase di accertamento. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Carabinieri e i tecnici dello Spesal, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e verificare eventuali responsabilità. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Incidente sul lavoro a Massafra, morto 55enne

