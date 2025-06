Incidente stradale a Foggia ferito il deputato sipontino Giandiego Gatta

Un incidente che ha scosso la città di Foggia, coinvolgendo il deputato Giandiego Gatta di Forza Italia. Fortunatamente, nonostante la paura e l’impatto, nessuna grave conseguenza fisica è stata riportata dall’esponente politico. L’incidente all’ingresso di Foggia, avvenuto mentre Gatta si stava dirigendo a Roma, ricorda quanto sia importante la prudenza sulle strade. La sua esperienza serve da monito a tutti per una guida sempre responsabile.

Tanta paura ma nessuna grave conseguenza fisica per Giandiego Gatta, deputato di Forza Italia, coinvolto in un incidente stradale all'ingresso di Foggia. L'auto del politico sipontino, in viaggio verso Foggia per prendere un treno diretto a Roma, ha impattato contro un palo della luce nel. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - Incidente stradale a Foggia, ferito il deputato sipontino Giandiego Gatta

In questa notizia si parla di: foggia - incidente - stradale - deputato

Grave incidente stradale a Foggia, scontro tra due auto in Tangenziale: un morto e un ferito grave - Un tragico incidente stradale ha segnato la mattinata di oggi a Foggia, lungo la tangenziale. Due auto si sono scontrate all'altezza del km 16,100, causando la morte di una persona e ferite gravi per un'altra.

Incidente stradale a Foggia, ferito il deputato sipontino Giandiego Gatta; Paura per Giandiego Gatta, incidente stradale mentre era diretto a Foggia: “Per fortuna sto bene”; MANFREDONIA Incidente stradale per l’on. Giandiego Gatta: “Sto bene, grazie a Dio”.

Paura per Giandiego Gatta, incidente stradale mentre era diretto a Foggia: “Per fortuna sto bene” - Tanta paura per Giandiego Gatta, deputato di Forza Italia di Manfredonia. Si legge su immediato.net

MANFREDONIA Incidente stradale per l’on. Giandiego Gatta: “Sto bene, grazie a Dio” - Manfredonia (Foggia)– Attimi di paura per il deputato Giandiego Gatta, coinvolto in un incidente stradale mentre era in viaggio verso Foggia per prendere un treno diretto a Roma. Lo riporta statoquotidiano.it