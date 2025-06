Incidente mortale dentro la galleria

Una tragica tragedia sconvolge la Statale 510 Sebina: un incidente mortale nel tunnel San Carlo causa una perdita umana e ferisce altri tre. Le autoritĂ sono intervenute prontamente, ma l'evento ha bloccato la circolazione per ore, lasciando tutti senza parole. La comunitĂ piange Simone Turla, giovane ferroviere di 29 anni, mentre si indaga sulle cause che hanno portato a questa drammatica tragedia. Rimanete con noi per gli aggiornamenti.

Un incidente mortale si è verificato sulla Statale 510 Sebina nel primo pomeriggio di ieri. Alle 14:15 circa, scontro sotto il tunnel San Carlo, in territorio comunale di Marone, ha provocato un morto e tre feriti, bloccando per ore la viabilitĂ . La vittima è Simone Turla, ferroviere di 29 anni (nella foto), deceduto sul colpo. Gli altri coinvolti: sono tutti uomini di 48, 58 e 71 anni. Sono stati trasportati in ospedale con ferite di varia entitĂ . Secondo le prime ricostruzioni, un camion avrebbe centrato due veicoli: un’auto e un camioncino, dopo essere entrato in collisione con una berlina che ha invaso la corsia finendogli contro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Incidente mortale dentro la galleria

